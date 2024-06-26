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Российская гимнастка выложила фото в юбке с разрезом

Гимнастка Крамаренко опубликовала фото в юбке с разрезом

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lalakramarenko2004/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Лала Крамаренко опубликовала в своих социальных сетях новый пост.

Спортсменка выложила фотографию в зеркале в полный рост, показав подписчикам белую юбку с необычным разрезом в районе бедер.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова. Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь известного футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее российская гимнастка похвасталась длинными ногами в мини-юбке.

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