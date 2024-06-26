Соболев может покинуть «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» заявил, что нападающий Александр Соболев может покинуть клуб в межсезонье.

По его словам, в контракте форварда прописана определенная сумма отступных, которая может автоматически активировать переговоры об уходе игрока.

«Если кто-то эти деньги заплатит, то мы не сможем остановить процесс. На данный момент Александр — основной футболист «Спартака», — заявил Малышев.

«Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. 14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее в «Спартаке» назвали провокационным вопрос о задачах на сезон.