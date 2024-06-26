Новичок «Реала» Мбаппе назвал форварда «Барселоны» сукиным сыном

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оскорбил форварда каталонской «Барселоны» Роберта Левандовского. Об этом сообщает RMC Sport.

По ходу матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 в Германии между Францией и Польшей, где принимали участие игроки, Левандовский попал рукой по носу Мбаппе, который вышел на игру в защитной маске. В ответ на это француз назвал поляка «сукиным сыном». После финального свистка игроки обнялись.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Франции счет открыл Килиан Мбаппе. Он отличился с пенальти на 56-й минуте. Роберт Левандовски сравнял счет на 79-й минуте, забив с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D Австрия заняла первое место, набрав 6 очков. Франция с 5 очками стала второй. Нидерланды завершили групповой этап с четырьмя очками. Польша завершила турнир с одним баллом.

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