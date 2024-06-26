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Новичок «Реала» Мбаппе назвал форварда «Барселоны» сукиным сыном

Новичок «Реала» Мбаппе назвал форварда «Барселоны» Левандовского сукиным сыном

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Lisi Niesner/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оскорбил форварда каталонской «Барселоны» Роберта Левандовского. Об этом сообщает RMC Sport.

По ходу матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 в Германии между Францией и Польшей, где принимали участие игроки, Левандовский попал рукой по носу Мбаппе, который вышел на игру в защитной маске. В ответ на это француз назвал поляка «сукиным сыном». После финального свистка игроки обнялись.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Франции счет открыл Килиан Мбаппе. Он отличился с пенальти на 56-й минуте. Роберт Левандовски сравнял счет на 79-й минуте, забив с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D Австрия заняла первое место, набрав 6 очков. Франция с 5 очками стала второй. Нидерланды завершили групповой этап с четырьмя очками. Польша завершила турнир с одним баллом.

Ранее Гарет Саутгейт назвал выдающимся второй тайм сборной Англии в игре со Словенией.

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