Боксер Усик добровольно отказался от чемпионского пояса

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик опубликовал в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новое видео.

В нем спортсмен заявил, что отказывается от чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) для того, чтобы за него смогли побороться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

«Это мой подарок вам на 21 сентября 2024 года. Мир любит сильных», — заявил Усик.

Усик в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Александр Усик одним словом отреагировал на видео пьяного Фьюри.