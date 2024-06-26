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Уход лучшего бомбардира «Спартака» не станет трагедией, заявил эксперт

Экс-футболист Колыванов заявил, что не удивится уходу Бонгонда из «Спартака»

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Siphiwe Sibeko/Reuters

Бывший футболист сборной России, итальянской «Болоньи» и московского «Динамо» Игорь Колыванов заявил, что его не удивит уход лучшего бомбардира московского «Спартака» Тео Бонгонда. Слова Колыванова приводит Legalbet.

«Если «Спартак» продаст Бонгонда, значит, кого-то лучше приобретут. Понятно, что он сейчас один из лучших игроков в «Спартаке», еще и лучший бомбардир команды. Но ничего страшного не будет, если продадут. Я уже ничему не удивляюсь в нашем футболе», — сказал Колыванов.

Бывший нападающий предположил, что руководство «Спартака» хочет «удивить» этим трансфером, и подчеркнул, что только следующий розыгрыш чемпионата России покажет, было ли это решение правильным.

В минувшем сезоне 28-летний бельгийский нападающий провел за «Спартак» 35 матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Контракт Бонгонда с красно-белыми действует до 2027 года.

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