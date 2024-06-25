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Сербия сыграла вничью с Данией и вылетела с Евро

Сербия сыграла с Данией со счетом 0:0 и вылетела с Евро-2024

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Fiona Noever/Reuters

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Дании и вылетела с Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборной Сербии для продолжения борьбы была необходима победа.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав 5 очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав 3 балла. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Сербии еще ни разу не выходила в плей-офф Евро. Дания на прошлом чемпионате Европы дошла до полуфинала.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Роберт Левандовски повторил достижение Криштиану Роналду и Луки Модрича на чемпионатах Европы.

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