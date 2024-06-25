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В «Локомотиве» удивились выходу Австрии в плей-офф Евро-2024

Член совета директоров «Локо» Филатов: удивлен выходу Австрии в 1/8 финала Евро

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Fabrizio Bensch/Reuters

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что его удивил выход Австрии в плей-офф Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Рангник работал в «Локомотиве» четыре месяца. Думаю, ему не хватило времени, чтобы команда добилась результатов. По поводу Австрии — удивил выход из группы», — сказал Филатов.

В матче 3 тура Евро-2024 Австрия обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 3:2.

На 6-й минуте матча мяч в свои ворота отправил нидерландец Дониэлл Мален. В самом начале второго тайма счет сравнял Коди Гакпо. На 59-й минуте Романо Шмид вновь вывел Австрию вперед, но Мемфис Депай снова сделал счет равным. Марсель Забитцер за 10 минут до конца поединка установил окончательный счет матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» рассказал, разочаровала ли его Франция на Евро-2024.

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