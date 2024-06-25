Франция не смогла обыграть Польшу и заняла второе место в группе

В матче группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграла вничью с Польшей.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Франции счет открыл Килиан Мбаппе. Он отличился с пенальти на 56-й минуте. Роберт Левандовски сравнял счет на 79-й минуте, забив с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D Австрия заняла первое место, набрав 6 очков. Франция с 5 очками стала второй. Нидерланды завершили групповой этап с четырьмя очками. Польша завершила турнир с одним баллом.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Австрия обыграла Нидерланды и заняла 2 место в группе Евро-2024.