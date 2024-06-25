Австрия обыграла Нидерланды и заняла первое место в группе Евро-2024

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 национальная команда Австрии обыграла Нидерланды.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

На 6-й минуте матча мяч в свои ворота отправил нидерландец Дониэлл Мален. В самом начале второго тайма счет сравнял Коди Гакпо. На 59-й минуте Романо Шмид вновь вывел Австрию вперед, но Мемфис Депай снова сделал счет равным. Марсель Забитцер за 10 минут до конца поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы D Австрия заняла первое место, набрав 6 очков. Франция с 5 очками стала второй. Нидерланды завершили групповой этап с четырьмя очками. Польша завершила турнир с одним баллом.

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