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Австрия обыграла Нидерланды и заняла первое место в группе Евро-2024

Австрия со счетом 3:2 обыграла Нидерланды и заняла 1-е место в группе Евро-2024

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Fabian Bimmer/Reuters

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 национальная команда Австрии обыграла Нидерланды.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

На 6-й минуте матча мяч в свои ворота отправил нидерландец Дониэлл Мален. В самом начале второго тайма счет сравнял Коди Гакпо. На 59-й минуте Романо Шмид вновь вывел Австрию вперед, но Мемфис Депай снова сделал счет равным. Марсель Забитцер за 10 минут до конца поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы D Австрия заняла первое место, набрав 6 очков. Франция с 5 очками стала второй. Нидерланды завершили групповой этап с четырьмя очками. Польша завершила турнир с одним баллом.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, за кого он болеет на Евро.

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