Заслуженный тренер России: у Мичкова хорошие перспективы в «Филадельфии»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин пожелал Матвею Мичкову раскрыть себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после его перехода из петербургского СКА в НХЛ, передает «Спорт-Экспресс».

«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. У Мичкова хорошие перспективы, все зависит только от него. «Филадельфия» поможет ему раскрыть свой талант», — сказал Канарейкин.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в СКА, за который сыграл 6 минут 12 секунд. Затем он перешел в «Сочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

Ранее в Швеции назвали россиянина Мичкова капризным.