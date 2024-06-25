Политик сравнил хоккей с киберспортом

Вице-президент Федерации керлинга России, а также политик Юрий Андрианов высказался о возникающих проблемах с визами у киберспортсменов из России.

«Помогать с визами, конечно, надо. Независимо от того, где киберспортсмены живут. Они все представляют нашу страну. Надо пробовать. У нас же теннисисты выступают на международных соревнованиях. Они все на ведущих ролях. Другие спортсмены тоже участвуют в различных европейских соревнованиях. Я много раз бывал в Дании. У нас с федерацией керлинга сложились очень добрые отношения. Народ там адекватный. Хотя, конечно, себе на уме, но в общении они очень простые и никогда не выпендривались. С визами надо пробовать», — приводит слова Андрианова Legalbet.

При этом политик подчеркнул, что возможен вариант, при котором спортсмену из России будет отказано во въездных документах в страны Европы или Америки из-за политического фактора, но назвал это возможностью «лягнуть наших недругов за дискриминацию». Андрианов считает, что, не допуская российских спортсменов до соревнований, международные федерации таким образом обманывают зрителя и бьют по качеству своих турниров, что было видно, например, на чемпионатах мира по фигурному катанию и хоккею.

Президент Федерации керлинга России уверен, что без отечественной национальной команды международный хоккей невозможен, и такой же он видит ситуацию в киберспорте, где спортсмены из России развиваются и достигают значительных успехов в последние годы. При этом он уверен, что рано или поздно ситуация нормализуется.

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