Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политик сравнил хоккей с киберспортом

Политик Андрианов: какой киберспорт без России

close
100%
Пресс-служба главы Федерации киберспорта РФ

Вице-президент Федерации керлинга России, а также политик Юрий Андрианов высказался о возникающих проблемах с визами у киберспортсменов из России.

«Помогать с визами, конечно, надо. Независимо от того, где киберспортсмены живут. Они все представляют нашу страну. Надо пробовать. У нас же теннисисты выступают на международных соревнованиях. Они все на ведущих ролях. Другие спортсмены тоже участвуют в различных европейских соревнованиях. Я много раз бывал в Дании. У нас с федерацией керлинга сложились очень добрые отношения. Народ там адекватный. Хотя, конечно, себе на уме, но в общении они очень простые и никогда не выпендривались. С визами надо пробовать», — приводит слова Андрианова Legalbet.

При этом политик подчеркнул, что возможен вариант, при котором спортсмену из России будет отказано во въездных документах в страны Европы или Америки из-за политического фактора, но назвал это возможностью «лягнуть наших недругов за дискриминацию». Андрианов считает, что, не допуская российских спортсменов до соревнований, международные федерации таким образом обманывают зрителя и бьют по качеству своих турниров, что было видно, например, на чемпионатах мира по фигурному катанию и хоккею.

Президент Федерации керлинга России уверен, что без отечественной национальной команды международный хоккей невозможен, и такой же он видит ситуацию в киберспорте, где спортсмены из России развиваются и достигают значительных успехов в последние годы. При этом он уверен, что рано или поздно ситуация нормализуется.

Ранее шесть россиян вошли в топ-50 главных талантов НХЛ.

Все новости на тему:
Киберспорт
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами