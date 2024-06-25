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Сборной Нидерландов предрекли проблемы в случае поражения от Австрии

Тренер Гладилин ждет интересной игры от Нидерландов и Австрии на ЧЕ-2024

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Annegret Hilse/Reuters

Сборная Франции должна легко решить вопрос выхода в плей-офф чемпионата Европы в матче третьего тура группового этапа с Польшей, а голландцам придется непросто в противостоянии с Австрией. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Думаю, что матч с французами уже — просто игра престижа для Польши, они постараются выступить достойно. А французы понимают, что выиграют у поляков и займут первое место. А вот в другой встрече ничего не ясно, в случае победы Австрии у Нидерландов будут проблемы. Это будет очень интересная игра», — полагает Гладилин.

Французы занимают первое место в турнирной таблице группы D, набрав 4 очка, на второй строчке с аналогичным количеством баллов идут Нидерланды. Австрия заработала три балла и расположилась на третьем месте, а замыкает квартет Польша, проигравшая пока что оба матча.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с поляками, а голландцы — с Австрией. Оба матча начнутся в 19:00 по московскому времени.

Ранее тренер Игнатьев заявил, что отсутствие Мбаппе психологически повлияло на сборную Франции.

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