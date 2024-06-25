Экс-тренер сборной России указал на зависимость французов от Мбаппе

Зависимость сборной Франции от нападающего Килиана Мбаппе создала для команды проблемы на чемпионате Европы по футболу — 2024 в его отсутствие. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Изначально думал, что французы – одни из лидеров на этом турнире, но оказалось, что зависимость от Мбаппе и его отсутствие психологически влияют на команду. Так бывает, когда вокруг таких лидеров, как Месси, Роналду, Мбаппе, выстраиваются игровые действия. Есть мастера, которые тащат команду вперед, но отсутствие Мбаппе подрубило командные действия французов. Видно, что сборная Франции насыщена игроками хорошего уровня, но они не объединены общими целями и идеями, им не хватило времени, чтобы скомпоноваться без лидера, к которому они привыкли», — считает Игнатьев.

Килиан Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура против Австрии (1:0). Он пропустил игру с Нидерландами, которая завершилась вничью 0:0. Ожидается, что форвард сможет помочь своей команде в заключительной встрече группового этапа с Польшей, которая состоится во вторник, 25 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния.

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