Кварацхелия о критике базы «Локомотива»: не хочу говорить об этом

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия не стал отвечать на вопрос о критике со своей стороны в адрес базы московского «Локомотива», передает «РБ Спорт».

«Я не хотел бы об этом говорить, мы здесь, чтобы говорить о матче с Португалией», — сказал Хвича.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

26 июня сборная Грузии, за которую играет Хвича, сыграет с Португалией в матче 3-го тура Евро-2024.

Ранее Хвича назвал встречу с Роналду на поле Евро-2024 мечтой.