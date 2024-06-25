Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кварацхелия о критике базы «Локомотива»: не хочу говорить об этом

Хвича отказался отвечать на вопрос о критике в адрес базы «Локомотива»

close
100%
Global Look Press

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия не стал отвечать на вопрос о критике со своей стороны в адрес базы московского «Локомотива», передает «РБ Спорт».

«Я не хотел бы об этом говорить, мы здесь, чтобы говорить о матче с Португалией», — сказал Хвича.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

26 июня сборная Грузии, за которую играет Хвича, сыграет с Португалией в матче 3-го тура Евро-2024.

Ранее Хвича назвал встречу с Роналду на поле Евро-2024 мечтой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами