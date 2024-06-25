Павлович ответил на вопрос о возможном реванше с Волковым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович не исключил того, что он проведет реванш со своим соотечественником Александром Волковым, передает «Матч ТВ».

«Реванш с Волковым? Все возможно», — сказал Павлович.

После боя, который состоялся 23 июня, между Волковым и Павловичем произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Павлович признался, что сожалеет о стычке с Волковым после боя.