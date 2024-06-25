Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Хорватский полузащитник Лука Модрич после матча со сборной Италии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 отреагировал на то, что стал самым возрастным автором гола в истории турнира. Его слова приводит Xtra в социальной сети X.

«Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь», — заявил Модрич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Стоит отметить, что за минуту до этого в ворота сборной Италии был назначен пенальти, который также пытался реализовать Модрич, однако итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма отразил удар.

Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.