Бобровский рассказал, кому посвящает победу в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский обратился к богу после победы команды в Кубке Стэнли. Его слова приводит ESPN.

«Я хочу поблагодарить бога за эту возможность, за этот опыт. Я ничто без него, я хочу посвятить эту победу ему, и мне просто повезло. Путь к победе не был легким, это точно, но оно того стоило. Каждый день, каждая минута работы стоило того», — заявил Бобровский.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Ранее Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.