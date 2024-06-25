НХЛ опубликовала пост, посвященный Бобровскому

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на странице в социальной сети X после победы «Флориды Пантерз» в финале Кубка Стэнли опубликовала пост, посвященный российскому голкиперу «пантер» Сергею Бобровскому.

«Ты официально вернулся к делу, Бобровский», — написано в посте, к которому прикреплена фотография, где голкипер держит Кубок Стэнли.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Ранее Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.