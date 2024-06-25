Бобровский стал четвертым вратарем из России, кто завоевал Кубок Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, который в ночь на 25 июня вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, стал четвертым российским вратарем, которому удалось завоевать этот трофей.

До этого вместе со своими командами обладателями Кубка Стэнли становились только три голкипера из России — Николай Хабибулин (2004), Илья Брызгалов (2007) и Андрей Василевский (2020, 2021). Для Бобровского этот Кубок Стэнли стал первым в карьере.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

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