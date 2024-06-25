Три российских хоккеиста выиграли Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз»

Трое российских игроков стали обладателями Кубка Стэнли в составе хоккейного клуба «Флорида Пантерз».

Заключительный, седьмой матч финальной серии с «Эдмонтон Ойлерс» закончился победой «Флориды» на своей домашней арене со счетом 2:1. «Пантерз» впервые в истории выиграли главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Флориды» выступали россияне — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Куликов сделал результативную передачу, Бобровский отразил 23 броска из 24.

Тарасенко не первый раз выигрывает Кубок Стэнли. В 2019 году он завоевал главный трофей НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».

До этого было названо событие, которое принесет победу в седьмом матче финала Кубка Стэнли.

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