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Комментатор предсказал, выиграет ли Бобровский Кубок Стэнли

Комментатор Майков: думаю, «Флорида» возьмет Кубок Стэнли дома

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Lynne Sladky/AP

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» дал прогноз на исход и счет седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Если будет еще овертайм, то все точно подумают, что это договорняки и все такое, поэтому вот чтобы не было этих разговоров, пусть лучше овертайма не будет, потому что тогда, ну, это вообще будет, конечно, какое-то безумие. Я думаю, «Флорида» победит и возьмет Кубок дома, вот что-то из разряда 2:1 и третья в пустые… 3:2, 3:1, вот в этом диапазоне», — считает Майков.

«Флорида» по ходу серии вела со счетом 3-0 по победам, однако следующие три матча выиграл «Эдмонтон», и теперь все решится в седьмой встрече. За «Пантерз», которые будут в ней хозяевами, выступают трое россиян: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. При этом последний уже выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что «Флорида» впервые проиграла три матча подряд в плей-офф Кубка Стэнли — 2024.

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