Сравнили психологическое состояние «Флориды» и «Эдмонтона» перед решающим матчем

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», высказался для «Газеты.Ru» о том, у кого будет психологическое преимущество в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Конечно, психологическое преимущество 100% на стороне «Эдмонтона». Тут глупо спорить, но при этом я все равно не считаю, что «Флорида» как-то деморализована, потеряна, унижена, оскорблена и ничего ей не светит. Мол, сейчас она выйдет, ничего не покажет и проиграет Кубок. Мне кажется, все равно «Флорида» остается, сказать фаворитом, наверное, нельзя, но «Эдмонтон» не стопроцентный фаворит седьмого матча. Но опять же, если посмотреть на ту игру, которая была, нельзя сказать, что «Флорида» прямо развалилась за последние три матча. У нее есть сильные стороны: это все еще Бобровский, который может играть и может тащить, это все еще Барков, какие бы, на мой взгляд, проблемы он ни испытывал — мне кажется, с каким-то повреждением играет», — считает Майков.

В финальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» вела со счетом 3-0, но «Эдмонтон Ойлерз» выиграл три встречи подряд, и теперь все решится в седьмом поединке на льду «пантер».

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