Италия вышла в плей-офф Евро-2024, вырвав ничью у Хорватии

Сборные Хорватии и Италии сыграли вничью в третьем туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Лука Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Стоит отметить, что за минуту до этого в ворота сборной Италии был назначен пенальти, который также пытался реализовать Модрич, однако итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма отразил удар.

Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Италия заняла второе место в группе, уступив только Испании. Первую игру против Албании Италия выиграла со счетом 2:1, следом проиграла Испании (0:1). Это позволило команде набрать четыре очка и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Хорватии набрала три очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.