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Испания обыграла Албанию и вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

Испания одолела Албанию и вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

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Emin Sansar/Anadolu via Reuters Connect

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Албании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Ферран Торрес, который отличился на 13-й минуте с передачи Дани Ольмо.

В матче, который рассудила бригада во главе со шведским арбитром Гленном Нюбергом, была показана только одна желтая карточка. Ее получил игрок сборной Албании Недим Байрами.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом, испанская сборная выиграла три матча из трех на групповом этапе европейского первенства. Испанцы одержали победу над Хорватией (3:0) и Италией (1:0). Испания выиграла группу B и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места.

Сборная Албании на групповом этапе набрала одно очко. В первом туре албанцы проиграли соперникам из Италии со счетом 1:2, а во втором матче сыграли вничью с хорватскими футболистами с результатом 2:2. Команда заняла последнее место в группе B.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.

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