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Газзаев назвал правильным решением продление контракта РФС с Карпиным

Тренер Газзаев поддержал решение РФС переподписать контакт с Карпиным

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Российский футбольный союз поступил правильно, что продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который также тренирует «Ростов». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Работе в клубе позволяет ему следить за потенциальными кандидатами в сборную. Национальная команда сейчас стабилизировалась и в последних матчах показывает достаточно хорошие результаты», — заявил Газзаев.

Последние три матча под руководством специалиста сборная России выиграла с общим счетом 16:0, одержав победы над Кубой (8:0), Сербией (4:0) и Белоруссией (4:0).

В июле 2021 года Валерий Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают чемпионат Европы, который проходит на полях Германии.

Ранее сборная России улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА.

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