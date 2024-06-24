Потерявший сознание во время матча Евро игрок перенес операцию

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который потерял сознание после столкновения с вратарем сборной Шотландии во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, перенес операцию после полученных травм. Об этом сообщил отец спортсмена Андраш Варга Nemzeti Sport.

«Мы с женой ждем новостей по поводу результата операции, которые нам присылает девушка Барни. Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы в Штутгарте и как много он пропустит. Наша семья пережила трудные моменты перед телеэкраном, но теперь мы можем немного успокоиться», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.

Ранее стали известны подробности о травмах Варги, потерявшего сознание.