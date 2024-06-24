Игрок сборной России перешел из «Краснодара» в «Зенит»

Защитник сборной России Сергей Волков перешел из «Краснодара» в «Зенит». Информация об этом появилась на официальном сайте петербургского клуба.

Соглашение с 21-летним защитником подписано по схеме «4+1».

Волков — выпускник академии «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в апреле 2022 года. В составе национальной команды футболист сыграл четыре матча.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее стало известно время начала матча за Суперкубок России.