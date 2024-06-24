Комментатор объяснил, в чем обманывает зрителей финал Кубка Стэнли

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему со стороны финал Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» может восприниматься не таким, какой он есть на самом деле.

«Если отойти от теории заговора и мысли о том, что все результаты подстроены – это все договорняки НХЛ зарабатывает на своем бизнесе, – то крутейший финал. Хотя, с другой стороны, тоже не надо впадать вот в какую-то такую ловушку и иллюзию, потому что если посмотреть просто на счет: 3-0 превратился в 3-3 – о, ничего себе, вот это камбэк! А если посмотреть все шесть матчей, то ты понимаешь, что эта серия вообще могла совершенно по-иному складываться и совершенно иные счета там могли быть. То есть «Эдмонтон» должен был забирать первый матч, считаю. «Эдмонтон» неплохо смотрелся в третьей игре. А «Флорида», например, неплохо смотрелась в четвертой, которую она влетела 1:8. Там были моменты, и не уйди они там на перерыв с 1:3, не провали они первые пять минут второго периода, вообще совершенно по-другому могла пойти игра. И в пятой игре мне «Флорида», например, понравилась. У нее были моменты, чтобы отыграться. Там момент Беннета в концовке после добивания Ткачака. Так что это все иллюзия, что было 3-0 – все в пользу «Флориды», а стало 3-3 – все в пользу «Эдмонтона», — считает Майков.

В противостоянии «Флориды» и «Эдмонтона» перед решающим седьмым матчем счет в серии 3-3. При этом «Пантерз» выиграли первые три встречи, а «Ойлерз» победили в трех следующих.

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