В Нидерландах не знают о возвращении Промеса в Россию

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что в Нидерландах пока никто не пишет о возвращении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Россию. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Здесь, в Нидерландах, пока ничего не известно о возвращении Промеса в Россию. На данный момент об этом никто не писал. Считаю ли это возможным? Не знаю, но теоретически возможно все», — заявил он.

Информация о том, что Промес возвращается в Россию, появилась 24 июня.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что сделает «Спартак» с Промесом по его возвращении в Россию.