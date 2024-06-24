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«Могут по голове настучать»: Павловича раскритиковали за толчок Волкова

Боец Богатырев о поведении Павловича: думаю, это было на эмоциях

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Chris Unger/Contributor/Getty Images

Боец ACA Адам Богатырев критично оценил поведение российского бойца Сергея Павловича после его поединка с соотечественником Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Думаю, это было на эмоциях, хотя при этом я не оправдываю это действие. За это у нас в России могут по голове настучать. Они взрослые люди, наверное, между собой пообщаются. В любом случае это никак не красит Серегу», — заявил Богатырев.

После боя произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Павлович прервал молчание после поражения от Волкова на турнире UFC.

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