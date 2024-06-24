Ветеран «Спартака» выступил против возвращения Промеса

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов выступил против возвращения в команду нидерландского нападающего Квинси Промеса, который несколько недель провел в тюрьме ОАЭ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для репутации «Спартаку», конечно же, не нужно возвращать Квинси. Однозначно нет. Но я не знаю, как на это смотрит руководство, ведь, несмотря ни на что, он сделал очень много для команды. Но в любом случае возвращение Промеса в «Спартак» — это не очень хорошо», — заявил Кечинов.

Информация о том, что Промес возвращается в Россию, появилась 24 июня.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что сделает «Спартак» с Промесом по его возвращении в Россию.