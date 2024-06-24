«Спартак» готов продать ключевого полузащитника

Столичный «Спартак» в межсезонье может продать полузащитника Тео Бонгонда. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 28-летний футболист может покинуть московскую команду в случае привлекательного предложения о трансфере.

В минувшем сезоне Бонгонда провел 35 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». В Кубке России красно-белые дошли до стадии полуфинала, где уступили калининградской «Балтике» (0:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее в Венгрии обвинили спасавших потерявшего сознание Варгу врачей в медлительности.