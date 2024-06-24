Стала известна стоимость самого дешевого билета на седьмой матч финала Кубка Стэнли

Стоимость самого дешевого билета на седьмой матч финала Кубка Стэнли 2024 года между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтоном Ойлерз» превышает 100 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Об этом сообщает Miami Herald.

По информации источника, минимальная стоимость билета на платформе Vivid Seats, не включающаяся в себя налоги и дополнительные сборы, составляет $1243 (около 109 тыс. рублей). За эту стоимость можно получить место на верхнем ярусе «Амерант Банк арены». Стоимость места на нижнем ярусе начинается от $3 тыс.

Решающая игра серии пройдет в Санрайзе в ночь на 25 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Даллас Старз».

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