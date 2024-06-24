В Венгрии обвинили спасавших потерявшего сознание Варгу врачей в медлительности

Нападающему сборной Венгрии Барнабашу Варге, который потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном в матче третьего тура чемпионата Европы 2024 года, долго оказывали помощь. Об этом в интервью Magyar Nemzet заявил полузащитник Доминик Собослаи.

По его словам, парамедики тратили время на то, чтобы соблюдать прописанный протокол, а не на то, чтобы бороться за жизнь пострадавшего.

«Вся наша команда подталкивала парамедиков, а я тащил каталку, потому что не думаю, что протокол имеет значение в такой момент. Я не знаю, почему нельзя было подать каталку сразу», — заявил Собослаи.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко.

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