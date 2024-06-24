Теннисистка Калинская впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в своей карьере вошла в топ-20 мирового рейтинга.

Калинская, занимавшая ранее 24-ю строчку, по итогам прошедшей недели отыграла семь позиций, располагаясь теперь на 17-м месте с результатом 2310 баллов. Лучшей из россиянок (14) продолжает оставаться Дарья Касаткина.

Обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает возглавлять полька Ига Свентек, в активе которой 11695 очков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в Париже слишком много мигрантов.