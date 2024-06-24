Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась советская теннисистка Анна Дмитриева

close
100%
РИА Новости

В Москве в возрасте 83 лет скончалась советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний сердечный друг. Пустота душит. Красивая женщина, великая теннисистка, выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, тонко понимающая все, умная, терпеливая», — написал Рост.

Дмитриева — заслуженный мастер спорта СССР по теннису, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал славы российского тенниса.

С 1975 года работала на телевидении в роли спортивного комментатора, с 1993 года работала на НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Ранее сообщалось, что Уимблдон потребует от российских теннисистов подписать декларацию о нейтралитете.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами