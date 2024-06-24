Умерла чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева

В Москве в возрасте 83 лет скончалась советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний сердечный друг. Пустота душит. Красивая женщина, великая теннисистка, выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, тонко понимающая все, умная, терпеливая», — написал Рост.

Дмитриева — заслуженный мастер спорта СССР по теннису, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал славы российского тенниса.

С 1975 года работала на телевидении в роли спортивного комментатора, с 1993 года работала на НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Ранее сообщалось, что Уимблдон потребует от российских теннисистов подписать декларацию о нейтралитете.