Мичков разорвет контракт со СКА ради НХЛ

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков в скором времени пополнит расположение «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По информации источника, российский форвард 24 июня расторгнет трудовое соглашение с российским клубом, после чего в течение одной-двух недель переберется в Северную Америку, где будет готовиться к новому сезону.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Даллас Старз».

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