Пилот из Нидерландов победил в Гран-при Испании «Формулы-1»

Гонщик из Нидерландов, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в Гран-при Испании на десятом этапе чемпионата мира «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Вторым стал британский пилот «Макларен» Ландо Норрис. Третье место у британца Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес».

Это уже четвертая победа Ферстаппена на трассе в «Барселона-Каталунья». До этого голландец выигрывал этап в Испании в 2016, 2022 и 2023 годах.

В настоящее время Ферстаппен, набрав 219 очков, лидирует в чемпионате «Формулы-1». На втором месте находится Норрис с 150 очками. Третье место занимает пилот команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако, имеющий 148 очков.

До этого сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились. Виновником столкновения стал пилот австрийской скудерии «Ред Булл» Серхио Перес, не сумевший вписаться в поворот.

Ранее снятие санкций с Мазепина назвали прецедентом для других спортсменов.