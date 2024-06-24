Шотландия вылетела с Евро, проиграв Венгрии

Национальная команда Венгрии обыграла Шотландию в матче Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время.

Каллум Стайлз, Вилли Орбан, Андраш Шефер и Ласло Кляйнхайслер получили желтые карточки в составе сборной Венгрии. Скотт Мактоминей стал единственным в составе Шотландии, кто заработал желтую карточку.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав 7 очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав 3 очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав 1 очко.

Судьба сборной Венгрии решится после всех матчей 3-го тура.

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