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Германия сыграла вничью со Швейцарией и выиграла группу A Евро

Германия со счетом 1:1 сыграла со Швейцарией и выиграла группу A Евро-2024

Сборная Германии сыграла вничью со сборной Швейцарии в матче Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за сборную Швейцарии забил Дан Ндой. Он отличился на 28-й минуте. Никлас Фюллькруг забил в компенсированное время ко второму тайму за Германию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав 7 очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав 3 очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав 1 очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее комментатор Геннадий Орлов посоветовал Хвиче играть с партнерами.

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