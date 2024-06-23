Названо условие, при котором Джикия может стать игроком «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сказал, что клуб готов рассмотреть переход Георгия Джикии в клуб, если от него откажутся большие клубы, передает Sport24.

«Мы готовы были бы и на длительный срок рассмотреть Джикию. Считаем, что он может еще несколько лет быть на уровне», — отметил Гаджиев.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2024/25 впервые сыграет в РПЛ.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал уход Джикии из «Спартака» ошибкой.