Экс-футболист «Спартака» рассказал, разочаровала ли его Франция на Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Мирослав Ромащенко заявил, что игра сборной Франции против Нидерландов на Евро-2024 его не разочаровала, передает «Спорт-Экспресс».

«Французы не разочаровали. Сыграли прагматично. Об этом говорит и владение мячом, и фантастическое спокойствие в их действиях. Судя по всему, ничья с Нидерландами их вполне устраивала», — сказал Ромащенко.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, который получил в игре 1-го тура с Австрией перелом носа, остался на скамейке запасных.

После двух туров у Нидерландов и Франции по 4 очка. Австрия имеет в своем активе 3 балла. Польша пока не набрала очков. В заключительном туре Франция сыграет с Польшей, а Нидерланды померятся силами с Австрией. Матчи пройдут 25 июня.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее в сборной Франции рассказали о восстановлении Килиана Мбаппе после перелома носа.