Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Спартака» рассказал, разочаровала ли его Франция на Евро-2024

Экс-футболист «Спартака» Ромащенко: игра Франции на Евро меня не разочаровала

close
100%
IMAGO/HMB Media/IMAGO/HMB-Media

Бывший футболист московского «Спартака» Мирослав Ромащенко заявил, что игра сборной Франции против Нидерландов на Евро-2024 его не разочаровала, передает «Спорт-Экспресс».

«Французы не разочаровали. Сыграли прагматично. Об этом говорит и владение мячом, и фантастическое спокойствие в их действиях. Судя по всему, ничья с Нидерландами их вполне устраивала», — сказал Ромащенко.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, который получил в игре 1-го тура с Австрией перелом носа, остался на скамейке запасных.

После двух туров у Нидерландов и Франции по 4 очка. Австрия имеет в своем активе 3 балла. Польша пока не набрала очков. В заключительном туре Франция сыграет с Польшей, а Нидерланды померятся силами с Австрией. Матчи пройдут 25 июня.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее в сборной Франции рассказали о восстановлении Килиана Мбаппе после перелома носа.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами