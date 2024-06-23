Волков рассказал о проблемах со здоровьем перед боем с Павловичем

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков признался, что у него были проблемы со здоровьем перед поединком со своим соотечественником Сергеем Павловичем, передает «Вестник MMA».

«Перед вылетом, после самых последних спаррингов, воспалилась нога у меня. Я думал, что ушиб, но врач по фотке сказал, что похоже на воспаление, какую-то подкожную инфекцию», — сказал Волков.

Волков заявил, что пропил серьезный курс антибиотиков, но нога лучше не стала.

«Подозрение на стафилококк», — добавил Волков.

Бой между Волковым и Павловичем прошел в стойке. Под конец поединка бойцы начали активно атаковать друг друга, но тяжеловесы дотянули до судейского решения.

Судейский вердикт: победа Волкова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC.