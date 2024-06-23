Тренер Волкова высказался о нецензурной ругани Павловича во время боя

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, заявил, что в команде спортсмена были в шоке от нецензурной брани другого россиянина Сергея Павловича, которого на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) одолел Волков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы были в шоке от того, что он так сказал. Я в порыве боя сказал, что у него лицо разбито, а ты красавчик, мы тебя расчесали, а он это услышал и сказал: «Мне *****». Мама [Волкова] сказала, чтобы он был красивым», — заявил он.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

После боя также произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой еще с одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC.