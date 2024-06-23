Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Волкова высказался о нецензурной ругани Павловича во время боя

Тренер Волкова Заяц критично оценил ругань Павловича во время боя на турнире UFC

close
100%
Chris Unger/Contributor/Getty Images

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, заявил, что в команде спортсмена были в шоке от нецензурной брани другого россиянина Сергея Павловича, которого на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) одолел Волков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы были в шоке от того, что он так сказал. Я в порыве боя сказал, что у него лицо разбито, а ты красавчик, мы тебя расчесали, а он это услышал и сказал: «Мне *****». Мама [Волкова] сказала, чтобы он был красивым», — заявил он.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

После боя также произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой еще с одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами