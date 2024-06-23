Боец Волков объяснил, почему пошел на конфликт с Павловичем

Российский боец Александр Волков рассказал, в чем заключалась суть его конфликта с соотечественником Сергеем Павловичем на дуэли взглядов перед боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Sport24.

«Просто для меня ответ «я буду драться, если он будет драться». Он, значит, не может сказать «нет» на слабо, а я должен сказать «нет». Раз один будет и другой будет — то вот, деритесь, пожалуйста! В чем прикол, надо просто было сказать «нет», и тогда никаких вопросов. И об этом я хотел поговорить», — заявил Волков.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

После боя также произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC.