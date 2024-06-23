«Пришел ниоткуда и ушел в никуда»: экс-тренер РПЛ об Абаскале в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович признался, что не понимает, как испанский специалист Гильермо Абаскаль смог возглавить московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда. В таком большом клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать. А нужно им давать шанс как минимум три года, даже если у них не получается», — заявил Божович.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет купить игрока сборной Мексики.