Названы две топ-сборные, которые разочаровали на Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов признался, что его разочаровала игра сборных Франции и Англии на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Впереди ребята, на которых рассчитывал Дешам, абсолютно не оправдывают тех надежд, которые на них возлагались. Ни Тюрам, ни Дембеле. Они выглядят очень слабо. Даже удивительно, почему так происходит. Что касается Англии, то же самое. Перед началом Евро я думал, что англичане будут главными претендентами на победу», — заявил Кечинов.

Сборная Франции провела уже два поединка на групповом этапе чемпионата Европы: французы обыграли Австрию со счетом 1:0 благодаря автоголу и сыграли вничью с Нидерландами — 0:0. Во второй игре не принимал участия нападающий Килиан Мбаппе, который получил перелом носа в конце матча с Австрией. Заключительный матч на групповом этапе французы сыграют с поляками.

Национальная команда Англии также имеет в активе победу и ничью. Англичане с минимальным счетом переиграли Сербию и обменялись голами — 1:1 — с Данией. Третий матч английская команда проведет против Словении.

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