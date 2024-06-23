Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы две топ-сборные, которые разочаровали на Евро-2024

Экс-игрок Кечинов заявил, что его разочаровали сборные Англии и Франции на Евро

close
100%
Robert Michael/dpa/picture-alliance

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов признался, что его разочаровала игра сборных Франции и Англии на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Впереди ребята, на которых рассчитывал Дешам, абсолютно не оправдывают тех надежд, которые на них возлагались. Ни Тюрам, ни Дембеле. Они выглядят очень слабо. Даже удивительно, почему так происходит. Что касается Англии, то же самое. Перед началом Евро я думал, что англичане будут главными претендентами на победу», — заявил Кечинов.

Сборная Франции провела уже два поединка на групповом этапе чемпионата Европы: французы обыграли Австрию со счетом 1:0 благодаря автоголу и сыграли вничью с Нидерландами — 0:0. Во второй игре не принимал участия нападающий Килиан Мбаппе, который получил перелом носа в конце матча с Австрией. Заключительный матч на групповом этапе французы сыграют с поляками.

Национальная команда Англии также имеет в активе победу и ничью. Англичане с минимальным счетом переиграли Сербию и обменялись голами — 1:1 — с Данией. Третий матч английская команда проведет против Словении.

Ранее Криштиану Роналду кратко оценил выступление Португалии на Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами