«Спартак» хочет купить игрока сборной Мексики

Московский «Спартак» сделал предложение по контракту мексиканскому нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу. Об этом сообщает Record со ссылкой на журналиста Azteca TV Давида Медрано.

Пока футболист взял паузу для того, чтобы вместе со своим окружением проанализировать полученное предложение о сотрудничестве.

Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел за роттердамцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и отдал восемь результативных передач. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2027 года, а приблизительная трансферная стоимость составляет €40 млн.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

В середине апреля 2024 года «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может подписать игрока молодежной сборной Аргентины.