Овечкин разочаровал фанатов физической формой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в межсезонье проводит время, занимаясь различными видами спорта. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Хоккеист сыграл в пляжный волейбол без футболки, а также был запечатлен после игры в падел-теннис. Однако форма спортсмена разочаровала некоторых его фанатов.

«Если он хочет побить рекорд Гретцки, то ему нужно быть в более качественной форме», — написал один из комментаторов.

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В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее контракт Овечкина назвали одним из самых неэффективных в НХЛ.