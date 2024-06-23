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Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC

Боец Волков о поведении Павловича: в первый раз услышал, как он ругается матом

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Chris Unger/Contributor/Getty Images

Российский боец Александр Волков на пресс-конференции назвал некрасивым поведение своего соперника и соотечественника Сергея Павловича после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Волков одержал победу в поединке, прошедшем в ночь на 23 июня, единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

«Мне очень бы хотелось разобраться, почему именно так случилось. Возможно, он что‑то недопонял, но это тогда его проблемы, а не мои. Что меня удивило — я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, раньше я от него такого никогда не слышал», — заявил Волков.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков заявил, что вызовет полицию, если Павлович вновь к нему подойдет.

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